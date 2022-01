Colombiano que recorrió 8.000 km por Suramérica en mulas hace vaca para repatriarlas desde Argentina

Simón Vergara, un joven colombiano que recorrió más de 8.000 kilómetros por Sudamérica a lomo de mulas, contó en Mañanas BLU que se encuentra haciendo una 'vaca' para reunir dinero y poder repatriarlas desde Argentina , evitando que los animales deban ser sacrificados en ese país.

"Unos estafadores no hicieron el debido proceso y entraron ilegales y me quieren decomisar las mulas. Ya se van a deportar a Colombia. Estoy buscando los fondos (15.000 dólares) para devolverlas, sino se sacrifican y se quedan acá enterradas en Argentina", relató

Simón, quien tiene 23 años y se dedicaba a "entrenar caballos con métodos no violentos" antes de emprender el viaje, explicó que tiene cerca de 15 días para reunir la totalidad del dinero necesario para repatriar a Colombia a sus animales, llamados La Cimitarra -que ya recorrió caminó de Cartagena a Bogotá en 2017- y El Pluma de Oro -que trabajaba en una hacienda ganadera-, a quienes les da descanso "cada tres días y cuando sea necesario".

Sobre el viaje transitado, conocido según contó como el 'Camino del Inca', "un sistema vial declarado patrimonio de la humanidad", detalló que avanza "un promedio de 25 a 35 kilómetros diarios" y que "la prioridad del viaje son las mulas, porque lo importante es el camino y llegar bien", agregó, debido a que no tienen ninguna clase de afán.

Su objetivo con el recorrido, contó, "es visibilizar la gente del campo, sus necesidades y problemas y luchar para que no desaparezcan y se queden en el olvido, para que el campo no muera y desaparezca en estos países"

"Lo que se buscan son caminos alejados de las rutas principales, porque no es seguro viajar la lado de la carretera con estos animales. Voy buscando siempre caminos de tierra. No sé dónde voy a dormir todas las noches, dependiendo de la hospitalidad de la gente del campo, que nunca me ha dejado botado", narró en el diálogo con Mañanas BLU.

Finalmente, Simón aseguró que, pese al extenso viaje, durante el trayecto no se presenta maltrato en ningún momento debido a que "hay parámetros que uno puede seguir para tener una pauta de bienestar de las mulas".

Escuche la entrevista completa