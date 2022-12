Comienzan multas de 107.000 pesos a colados en TransMilenio

La Alcaldía y TransMilenio pusieron en marcha el plan piloto para acabar con los colados en el sistema.



Se dispuso de mil hombres de la Policía de Tránsito que serán ubicados en estaciones y portales, verificando que los usuarios no ingresen de manera irregular al sistema, muchas veces arriesgando su vida. Lea también: Con el tiempo, ‘TransMilenio sin colados’ ayudará a disminuir la cifra: vocero



Según la secretaría de Movilidad de Bogotá, María Constanza García, desde este lunes se impondrán comparendos de 107.000 pesos a todos los peatones que tengan mal comportamiento.



También se fortalecerá el sistema de videovigilancia en las estaciones priorizadas por la administración distrital, para combatir la delincuencia y hechos de intolerancia. Lea también: Inicia campaña contra los colados en TransMilenio



Las estaciones y portales priorizados son las del Centro de la ciudad, desde la Estación Antonio Nariño hasta la Calle 39. También abarca la troncal de la Avenida Jiménez (Calle 13), desde la carrera 3° hasta la Carrera 30.Igualmente, incluye los portales Américas, Sur, Suba y Norte.



Entre tanto, Yurani Marcela Cárdenas, la joven sobreviviente del accidente el pasado jueves en la estación El Consuelo, cuando falleció su esposo mientras se intentaban colar a TransMilenio, le envió un mensaje a los usuarios del sistema. Lea también: Beneficiaria de programa de la Alcaldía aceptó que se coló en TransMilenio



“Les doy un llamado a la ciudadanía, que no se colen, que pidan regalado, pidan prestados 1.800 pesos y no arriesguen sus vidas, la vida vale mucho y por un segundo lo puede perder todo como lo perdí yo”, dijo la mujer.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un camión se volcó frente a la Universidad de la Sabana, en la vía que de Bogotá conduce a Chía, donde una persona resultó herida.



-Hay millonarias pérdidas económicas por un vendaval que afectó el norte del departamento de Bolívar.



-Luego de dos ataques de las Farc a una embarcación médica en el Putumayo, la Gobernación denuncia una supuesta disidencia al interior del grupo guerrillero.



-Se espera que este lunes haya un pronunciamiento de las Farc al cierre del ciclo número 35 de conversaciones, para dar respuesta al anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos para ponerle plazos en el tiempo a las negociaciones. La decisión del Gobierno es producto del ataque de esa guerrilla que dejó 11 militares muertos.



-Avanzan las investigaciones en el Quindío para establecer las causas por las cuales una madre decidió envenenar a sus tres hijos y luego se quitó la vida. Todo parece indicar que lo hizo por los graves problemas económicos que estaba atravesando.



-Héctor Sánchez, el integrante de Migración Colombia que tuvo el altercado con la Policía en el Aeropuerto El Dorado, dijo que ese tipo de enfrentamientos se dan por la presión que ejercen varios uniformados contra algunos exagentes del extinto DAS.



-Cerca de mil policías se sumaron al fortalecimiento de la seguridad en el Sistema TransMilenio. El principal énfasis se hará en las estaciones con mayor flujo de personas y en las más congestionadas durante las horas pico, cuando se aumenta la comisión de delitos.



-Crece la consternación en España, luego de que un joven adolescente matara a uno de sus profesores en un colegio de Barcelona.



-La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo que hacen falta "medidas inmediatas" para enfrentar el problema de la inmigración ilegal tras la caída al mar de las 700 personas en el canal de Sicilia, cuando intentaban llegar a Europa.



-La Corte Constitucional emitió un fallo que fija límites en el tiempo para atender la crisis humanitaria que se está viviendo en algunas cárceles del país.



-Las autoridades en Cali dicen que las inundaciones que se están presentando en algunas zonas de Cali, obedecen a la enorme cantidad de basura que arrojan a las calles.



-Se encuentra cerrado el aeropuerto de Manizales por presencia de ceniza. También hay operaciones restringidas en los aeropuertos de Puerto Asís y Corozal.