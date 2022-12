Comisión Primera de Cámara aprobó paridad en listas cerradas para 2019

Después de varias horas de discusión sobre la conformación de las listas, diferentes sectores políticos se unieron para sacar adelante el artículo que permitirá que las mujeres tengan los mismos lugares que los hombres, en las listas de candidatos de los partidos políticos.



La Comisión Primera de Cámara aprobó la paridad en la reforma política. Esto significa que a partir de 2019 los partidos presentarán listas conformadas en un 50% por hombres y 50% mujeres. Y aunque algunos parlamentarios celebraron la votación, otros no estuvieron de acuerdo.

"Hoy es realmente un día histórico, estamos sacando adelante una reforma política que este país tiene en deuda y uno de los elementos centrales de esta reforma es la lista cerrada, pero el miedo de todos los que estamos tratando de renovar la política es que una lista cerrada sin mecanismos de democratización es devolvernos al bolígrafo que tristemente ha sido machista, donde las mujeres quedaban en los últimos puestos de esas listas", señaló Juanita Goebertus.

Según la congresista de Alianza Verde, con el articulado aprobado se garantizarán los mecanismos democráticos para elegir los candidatos al interior de los partidos.

"Por eso hoy logramos listas cerradas para reducir los costos de las campañas, pero estructuradas de manera democrática, a través de consultas previas, de convenciones internas y distintos mecanismos, pero con una garantía: hombres y mujeres en paridad y alternancia en esa lista".

Ángela María Robledo de la Colombia Humana, Adriana Matiz del Partido Conservador y Juanita Goebertus de Alianza Verde se unieron a lo largo de la discusión para sacar adelante el articulado. Sin embargo, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, se opuso a la paridad en las listas.

"Que nos traten como iguales, no necesitamos privilegios, necesitamos que nos den herramientas y ya, yo no creo en que sea 50/50, necesito que se haga una transformación cultural, sí, desde los colegios, las universidades, aquí mismo en el Congreso como nos tratan, pero eso no se soluciona con leyes sino transformaciones culturales. Me siento un poco agredida con esta ley, las mujeres somos muy capaces y lo hemos demostrado", indicó Restrepo.

Además de la paridad, en este tercer debate de la reforma política se aprobaron las listas cerradas y que la financiación de las campañas sea 100% estatal.