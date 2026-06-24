¿Cómo ahorrar energía en casa durante los partidos del Mundial de fútbol 2026? Consejos clave

Durante el Mundial de fútbol, es común que familiares y amigos se reúnan en los hogares para disfrutar de los partidos. Las salas se convierten en el punto de encuentro, los televisores permanecen encendidos por varias horas y, en muchos casos, también se usan equipos de sonido, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos para vivir la emoción de cada encuentro.

Sin embargo, este aumento en el uso de aparatos eléctricos puede reflejarse en un mayor consumo de energía y, por ende, en facturas más altas. Por esta razón, expertos recomiendan adoptar hábitos sencillos que permitan ahorrar electricidad sin dejar de disfrutar de la temporada futbolera.

De acuerdo con Enel Colombia, implementar buenas prácticas de consumo energético no solo ayuda a reducir costos en el hogar, sino que también aporta a la sostenibilidad y a la estabilidad del sistema eléctrico.

Cinco recomendaciones para ahorrar energía durante el Mundial

Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), las siguientes acciones pueden generar ahorros de entre el 5 % y el 30 % en el consumo residencial.

1. Aprovechar la energía de manera inteligente

Durante los partidos, es recomendable apagar las luces que no sean necesarias, desconectar cargadores que no estén en uso y aprovechar al máximo la iluminación natural. Son acciones simples que pueden marcar una diferencia en el consumo de energía.

Publicidad

2. Evitar los llamados consumos invisibles

Muchos equipos continúan utilizando electricidad incluso cuando parecen estar apagados. Televisores, computadores y otros dispositivos permanecen en modo de espera y siguen consumiendo energía. Por ello, lo ideal es desconectarlos completamente cuando termine el partido.

Uso de energía eléctrica en el hogar. Foto: Enel Colombia.

3. Usar equipos eficientes

Publicidad

El buen estado de los equipos es fundamental. En los hogares, se recomienda preferir equipos LED y aplicar un uso eficiente de electrodomésticos. Acciones como ajustar el brillo del televisor, activar el modo ahorro de energía y reemplazar las bombillas tradicionales por LED pueden reducir el consumo. En comercios y edificios, el mantenimiento adecuado de sistemas de iluminación y climatización puede representar importantes oportunidades de ahorro. En la industria, el monitoreo de equipos de alto consumo optimiza el desempeño energético.

4. Hacer un uso seguro y legal del servicio eléctrico

Evitar conexiones irregulares es fundamental para proteger a las personas y garantizar un servicio confiable. Además, reportar prácticas ilegales ayuda a fortalecer el sistema energético.

5. Revisar la seguridad eléctrica del hogar

Sobrecargar extensiones o improvisar instalaciones puede representar un riesgo. Revisar periódicamente enchufes, tableros eléctricos y conexiones ayuda a prevenir accidentes y a garantizar un uso seguro de la energía.

Otras recomendaciones

Enel Colombia también aconseja mantener puertas y ventanas cerradas en espacios con aire acondicionado, aprovechar la luz natural siempre que sea posible y usar los equipos con cargas completas para mejorar la eficiencia energética.

Publicidad

Adoptar estas medidas durante el Mundial 2026 permitirá disfrutar de cada partido sin afectar de manera significativa el consumo eléctrico del hogar y contribuirá al uso responsable de la energía.

