¿Cómo evitar que la Comisión de la Verdad no sea una autoincriminación? Debate

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, se pronunció sobre la creación y el objetivo de la Comisión de la Verdad, la cual fue anunciada en un comunicado conjunto este jueves por el Gobierno y las Farc desde La Habana y al respecto dijo que el propósito es aclarar lo que sucedió en más de medio siglo de guerra.



Los panelistas de Mañanas BLU debaten sobre uno de los puntos que causa más polémica es que lo que se determine en esta comisión, no necesariamente puede tener implicaciones penales. (Lea también: La comisión de la verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle )



A propósito, Nicolás Uribe afirma que debe quedar claro que la comisión no sustituirá a la justicia, pero que también todo lo que se diga en la comisión no podrá usar desde el punto de vista judicial.



Mientras tanto, Sandra Borda dice que lo que hay que hacer es crear incentivos para que quienes colaboren con la comisión tengan garantías de carácter penal. (Lea también: Con Comisión de la verdad, sociedad conocerá lo sucedido en guerra: De la Calle )



“El hecho no es autoincriminarse porque así nadie va a participar en una comisión de esta naturaleza”, dijo.



Para ello, opinó que lo que podría hacerse eventualmente sería comprometer al sistema judicial colombiano a que no haga judicialización de los casos que en la comisión se revele. (Lea también: Gobierno y Farc confirman acuerdo para crear Comisión de la Verdad )



Por su parte, Juan Lozano, afirmó que es necesario escuchar las voces no solo del Gobierno y las Farc, sino la del resto de colombianos.