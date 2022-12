¿Cómo funciona la ley de choques simples en Colombia?

El pasado 26 de septiembre de 2022, el Ministerio de Transporte expidió una circular a nivel nacional con el fin de incentivar y dar cumplimiento artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, de la ley de choques simples en las vías del país, como un modelo a seguir en caso de presenciar o ser parte de un siniestro vial leve.

Muchos conductores, ya la tienen claro de cómo funciona esta ley en las vías del país, sin embargo, son otros los que desconocen el modelo a seguir en caso de tener un siniestro vial antes de la presencia de las autoridades.

Según reveló Noticias Caracol , la ley de choques permitirá a las autoridades tener un mayor control en este tipo de acciones que suceden, casi a diario, en las vías de Colombia. Además, cabe recordar que esta normativa permite que se llegue a coalición sin necesidad de presencia de Policía de Tránsito.

“Libera a los agentes, a las personas encargadas de la verificación, a las autoridades, para que dediquen su actividad a cuidar el comportamiento más riesgoso, el que causa muertes”, explicó Darío Hidalgo, profesor de transporte de la Universidad Javeriana.

No obstante, algunos conductores le aseguraron a Noticias Caracol no estar de acuerdo con esto, pues consideran que hay personas que no responden correctamente por sus acciones y es indispensable la presencia de la autoridad.

El Ministerio de Transporte le pide a la ciudadanía tener mayor claridad ante este tipo de accidentes, pues se puede clarificar los hechos de una forma más parcial y segura para ambas partes.

“Tomar las fotografías y videos para enviar a su aseguradora o lograr una conciliación en el sitio. En caso de no lograrlo, con las placas del vehículo involucrado podrá ir a un centro de conciliación y solicitarla ante las autoridades o pedir un proceso de daño material”, indican desde el ministerio.

Otra recomendación es que los dueños de los vehículos se deben retirar de la vía para evitar aglomeración de tránsito y poder discutir un acuerdo de forma más pacifica: “La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y los cuerpos operativos de control de los organismos de tránsito a nivel nacional no tendrán que elaborar el informe policial”.

