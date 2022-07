¿Cómo funcionaban los controles previos a los OCAD Paz en la Contraloría?

Después de hacer la denuncia del saqueo a los recursos de la paz, el equipo de investigación de Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, ha seguido revisando los coletazos de este escándalo: una de las líneas claves de investigación es el rol de la Contraloría, en cabeza de los contralores delegados Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón.

Según fuentes, estos funcionarios pedían entre el 1-2 % de cada proyecto a los alcaldes para eximirlos de incluir sus proyectos en los controles previos que estos contralores enviaban a las sesiones del OCAD Paz, media hora antes de que estos sesionaran.

Esto que se va a presentar confirmaría la tesis de la investigación: Quiroz y Gualdrón usaban sus controles previos como herramienta de chantaje para depurar la lista de proyectos y eliminar aquellos que no interesaba aprobar o los de los alcaldes que no accedían a pagar coimas.

Estos documentos son los controles previos. Son cinco controles que incluyen 99 proyectos correspondientes a las sesiones 52 a la 55. Hay dos cosas muy llamativas: la primera, que ninguno de los controles incluye justificación técnica relevante para impedir aprobar estos proyectos, ya que estos contaban ya con todos los requisitos técnicos correspondientes; segundo, de los 99 proyectos ninguno fue discutido en las sesiones mencionadas, gracias a las cartas enviadas por la Controlaría.

Por esta labor de los contralores no fueron aprobados 51 proyectos en definitiva por un valor de 844.000 millones. Esto prueba que este control previo era un peaje fulminante para las aspiraciones de los alcaldes: “Si no paga, no hay proyecto”. Este monto representa el 20 % de toda la bolsa OCAD Paz aprobada en el gobierno de Iván Duque.