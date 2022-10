Compulsa de copias a Fiscalía no es retaliación contra magistrado Novoa: F. García

Precisó que, si bien fue asignado como ponente junto a Novoa, no firmó el informe que presentó este último a la Sala Plena porque tuvo diferencias con el mismo y que además no estuvo presente al momento de la presentación.



“Ese es precisamente el tema, porque éramos dos ponentes, la ponencia que él lleva es una ponencia que no lleva mi firma ni mi aprobación. Estuvimos en Sala toda la mañana, hasta las 12: 30 del día, a esa hora el magistrado Héctor Elí Rojas y yo nos retiramos de la Sala, y en los siguientes 15 minutos, alrededor de las 12:45, pasó junto con otros 80 proyectos del despacho del magistrado Novoa”, explicó.



Señaló que, si bien le corresponde a la Procuraduría y a la Fiscalía decidir si esas actuaciones fueron o no conformes a la Ley, el CNE hizo esta compulsa porque considera que es un asunto delicado. “Cuando la Sala Plena decide compulsar copias a la Procuraduría y a la Fiscalía es porque realmente estamos frente a la violación del procedimiento y del reglamento constitucional de la Sala, toda vez que el reparto a dos magistrados se hizo en virtud al reglamento y en Sala Plena”, dijo.



“El tema es muy delicado y esa es la razón por la cual la Sala ha considerado que deben remitirse copias a estas entidades, para que ellos en sus competencias evalúen esa posible comisión de hechos punibles y las faltas disciplinarias”, agregó.



Finalmente, García respondió a la acusación que hizo Novoa, sobre el motivo de esta compulsa. “Esa no es la forma de comportarse ni es una manifestación propia de un magistrado que pertenece a una corporación como el CNE. Nuestro mandato constitucional no es el de participar en política ni hacer retaliaciones”.