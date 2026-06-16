“Con ganas de salir”: cerebro de ataque a Miguel Uribe ‘conversó’ con su cómplice en audiencia

La juez Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá anunció que el próximo 1 de julio, a las 3:30 de la tarde, dará a conocer si aprueba o no los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, procesados por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. De ser aprobados, alias “Chipi” cumpliría una condena de 26 años de prisión, mientras que alias “El Hermano” pagaría 21 años de cárcel.

Antes del inicio de la diligencia judicial, alias “Chipi”, quien permanece recluido en la cárcel de Girón, Santander, sostuvo una conversación con William Fernando González en la que hizo referencia a las condiciones de reclusión. Durante el intercambio manifestó: “Con ganas de salirme de acá, socio, la peor cárcel. No, manito, ni señal para llamar, nada”, expresión que quedó registrada antes de la instalación formal de la audiencia de aprobación del preacuerdo.

Durante la diligencia, la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, solicitó al despacho no avalar el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y Elder José Arteaga Hernández. El apoderado argumentó que el procesado no realizó un aporte efectivo a la investigación, que tuvo varias oportunidades para desistir de la ejecución del crimen y que la pena acordada no guarda proporcionalidad con la gravedad de los hechos ni garantiza plenamente los derechos de las víctimas.

En su intervención, Mosquera pidió que se efectuara un control sobre la negociación y afirmó: “Se haga un control de convencionalidad sobre la proporcionalidad de la pena impuesta, y se revise y se impruebe este acuerdo precisamente porque no comporta una verdad de la justicia, y antes está desacreditando la administración de justicia”. Asimismo, sostuvo que el preacuerdo sería contrario a los principios de legalidad y proporcionalidad, y vulneraría los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.



Por su parte, el abogado defensor, Juan Simijaca, solicitó al despacho impartir aprobación y legalidad a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, al considerar que cumplen los requisitos y garantizan los derechos de las partes intervinientes.