Con la violencia no se logra nada, hay que cambiar el chip: Reinsertado de AUC

José Luis Díaz Meneses, reinsertado del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, resaltó la labor del Gobierno y destacó los planes que tiene el Estado para las personas que han decidido no seguir haciendo parte del conflicto.

Publicidad

“Una vez uno se desmoviliza hay talleres de ayuda psicosocial, ingresé al sistema de salud, tuve cursos en el Sena para prepararnos laboralmente, funcionó, cuando llegue de las Autodefensas no había terminado mi bachillerato, logré terminarlo, no sabía manejar un computador, hice informática con el Sena y estudié derecho en la Universidad Libre en Cartagena, hoy trabajo como promotor de paz con la Agencia Nacional de Reintegración “, dijo Díaz.

Este hombre que debido a la falta de trabajo decidió hacer parte de los paramilitares en los Montes de María, asegura que es la hora de “cambiar el chip” y entender que los problemas de la sociedad no se solucionan con más violencia.

Publicidad

“Un mensaje que hay que dejar la ilegalidad, el Estado nos brinda la oportunidad de capacitarnos, de cambiar de vida, de cambiar el chip de que las cosas se logran con la violencia y con la violencia no se logra nada, eso sería muy importante, recuerden que tienen hermanos, papás e hijos”, agregó.

Publicidad

Díaz fue carpintero del bloque Central Bolívar y prestó sus servicios como carpintero, labor que desarrollaba en Bucaramanga y por la que fue escogido por ese grupo ilegal para reforzar sus filas.

“Estuve durante 2004 y 2005, fue una oportunidad de trabajo que me ofrecieron, en ese momento no podía sostener a mi familia (…) Inicialmente me ofrecieron que estaban haciendo una iglesia y necesitaban 100 bancas y estando allá me ofrecieron el trabajo en las AUC”, indicó Díaz.