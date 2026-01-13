En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte da luz verde a extradición de alias 'Max', acusado en EEUU de narcotráfico y lavado de activos
Primicia

Corte da luz verde a extradición de alias 'Max', acusado en EEUU de narcotráfico y lavado de activos

Según la acusación de EE.UU. Camilo Esteban Betancourt, alias 'Max', sería el más grande blanqueador de dineros de uno de los mayores productores de cocaína en el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad