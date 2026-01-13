Corte da luz verde a extradición de alias 'Max', acusado en EEUU de narcotráfico y lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de Camilo Esteban Betancourt. alias 'Max', solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante una corte federal en Texas por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos.

A Betancourt se le señala de presuntamente lavarle dinero al cartel de Sinaloa y de tener nexos con la Segunda Marquetalia. Según la acusación de EE. UU., alias Max era el blanqueador de dineros de uno de los mayores productores de cocaína en el mundo.

El alto tribunal explicó que el procesado aceptó voluntariamente acogerse al trámite de extradición simplificada, el cual permite renunciar al procedimiento ordinario siempre que la decisión sea libre, informada y cuente con el aval de su defensa y del Ministerio Público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación verificó que no se vulneraron sus garantías fundamentales.

Extradición, imagen de referencia Foto: ImageFX

No obstante, el concepto favorable está sujeto a condicionamientos, según explicó el alto tribunal, entre ellos, que el Gobierno colombiano exija a Estados Unidos garantizar los derechos humanos del extraditado, que no sea juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud y que, en caso de absolución o una vez cumplida la pena, se permita su retorno a Colombia en condiciones de dignidad.



La decisión final sobre la entrega de alias Max la tomará el presidente Gustavo Petro, que deberá evaluar el concepto de la Corte Suprema de Justicia.