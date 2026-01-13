Apelación de sentencia de la JEP: 13 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 13 de enero de 2026:



Se registró un atentado contra los directivos de la cárcel de Neiva que dejó herido de gravedad al subdirector de la cárcel, mientras que su hijo murió luego de recibir un impacto de bala en la cabeza.

El dólar está en mínimos históricos, cotizándose por debajo de los $ 3.700 pesos en Colombia.

El magistrado del Partido Conservador Carlos Camargo será el ponente designado para definir el futuro del decreto de emergencia económica tras las denuncias presentadas por Paloma Valencia.

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se reunirá a las 3:00 de la tarde para revisar la relación de Colombia con Estados Unidos y la situación de Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que 49 presos políticos de Venezuela fueron excarcelados entre el 8 y 12 de enero de este año.

Tras el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, fanáticos podrán despedirlo en un homenaje que se realizará en el Movistar Arena.

El exsecretariado de las antiguas Farc apeló la sentencia de JEP que falló a favor de ocho años de sanciones restaurativas.

