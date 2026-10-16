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Con referendo buscan revisar el tamaño del Congreso y optimizar el tamaño del Estado

El denominado “Referendo de Todos” propone optimizar el tamaño del Estado y revisar el número de congresistas, diputados y concejales. La iniciativa necesita reunir alrededor de dos millones de firmas validadas por la Registraduría.

Congreso de Colombia.jpg
Congreso de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Arranca una iniciativa de referendo que busca impulsar cambios en la organización del Estado, especialmente en lo relacionado con la autonomía de las regiones.

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La propuesta, impulsada por el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, contempla tres ejes principales.

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El primero está relacionado con la autonomía fiscal y regulatoria de las regiones, con el propósito de que los territorios tengan mayores competencias y capacidad de decisión.

“Más competencias y capacidades de decisión para las regiones en asuntos regulatorios y fiscales, como, por ejemplo, las políticas energéticas, como, por ejemplo, temas salariales”, afirmó Meisel.

El segundo eje propone optimizar la estructura y el tamaño del Estado. “Este país puede igual funcionar mucho mejor sin la necesidad de tener 13.000 concejales, 500 diputados, 267 congresistas. En el tema, por ejemplo, de la rama judicial, se puede hacer un esfuerzo, tenemos 6 cortes, 6 altas cortes. ¿Y cuántos recursos no se está necesitando en la base popular para mejorar la administración de justicia?”, subrayó.

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El tercer eje se concentra en la modernización de las jurisdicciones y los regímenes especiales, con la intención de avanzar gradualmente hacia una sola jurisdicción nacional.

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“Modernizar toda la relación que existe entre las jurisdicciones especiales y la justicia ordinaria, y atendiendo a que esto tiene que hacerse de manera gradual. Y ojalá que esto sea, esta vez, la conclusión de varios intentos fallidos que ha tenido este país en este tema”, concluyó Meisel.

En cuanto al procedimiento, la iniciativa deberá reunir alrededor de dos millones de firmas validadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, según explicó Meisel. Con ese respaldo se buscaría presentar un proyecto ante el Congreso para que autorice la convocatoria del referendo.

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