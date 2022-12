Con suspensión de uso de glifosato, Gobierno quiere complacer a Farc: Uribe

El expresidente y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, aseguró que con la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato el Gobierno se quiere congraciar con las Farc.

Publicidad

“Por razones políticas de complacer a las Farc, desde hace rato el Gobierno suspendió todo lo que es la fumigación en el Putumayo y no hay erradicación manual, eso está reducido a su máxima expresión. Y el Putumayo, para no citar sino esa zona, se está llenando de droga. Lo que no puede permitir el país es que los acuerdos del Gobierno con las Farc nos lleve a que el país se inunde de droga”, afirmó.

Por su parte, la senadora Maritza Martínez destacó esta decisión del Gobierno.

Publicidad

“Me parece muy importante, un poco tardía, hace muchos años veníamos denunciando que esta sustancia no solo afectaba los cultivos ilícitos, sino los cultivos legales que permitían alimentar a los campesinos, pero además afectaba su salud”, dijo.

Publicidad

También manifestó su apoyo el senador liberal Juan Manuel Galán. “Es una buena noticia, es una buena decisión porque en primer lugar ya hay evidencia suficiente de los problemas de salud que estas fumigaciones le causan a las personas”.

Desde el Congreso, la mayoría de parlamentarios aseguran que es un cambio importante en el tema de la política antidroga en Colombia.

Publicidad

Por otro lado, campesinos en Putumayo se preparan para elevar múltiples demanda por los daños presuntamente causados a la salud por las aspersiones de glifosato en la región, según lo indicó el abogado de organizaciones sociales, Heber Sánchez.

Publicidad

“La única prueba que nos hacía falta era en el tema e salud porque el Gobierno decía que no teníamos cómo demostrar los daños que causa el glifosato a la salud humana. Hoy con el concepto que emite el Ministerio de Salud es la prueba que necesitábamos. Por lo tanto, en los próximo meses se vendrán las demandas contra el Estado y el Gobierno en el que teníamos razón en que el glifosato sí causaba problemas en el ambiente y en la salud”, aseguró.

Entre tanto, organizaciones sociales esperan que el presidente Juna Manuel Santos cumpla con el anuncio de firmar un pacto para la erradicación manual de cultivos de coca.