Con video, familia denuncia presunto abuso policial en Bogotá

Publicidad

Además, una cámara de seguridad del sector registró los puños y patadas que el uniformado les propinó a los denunciantes.

Hasta el momento no se ha logrado establecer con certeza qué ocasionó la reacción del policía.

Publicidad

“Les hago un comentario, les digo que por qué en vez de estar ahí fastidiando a la gente que se vaya a descansar, por qué no se van a regular el tráfico, dijo que no fuera sapa y es cuando agredió a mi hijo”, contó la mujer.

Publicidad

Por su parte, el joven afectado, hijo de un intendente de la Policía, contó que terminó con fractura de tabique.

“Se abalanza sobre mí y me da un puño en la cara, mi mamá se mete en medio de los dos, el policía le da un puño en la cara a mi mamá y la empuja sobre una moto. A mí se me abalanza otra vez, con el casco puesto me lanza un cabezazo en la cara y me provoca fractura del tabique”, explicó.

Publicidad

Al joven y su madre les dieron incapacidad de 8 y 10 días por contusiones en distintas partes del cuerpo.

Publicidad

El coronel Germán Jaramillo, comandante de Tránsito en Bogotá, rechazó el hecho y anunció que se va a investigar y puede terminar en suspensión o retiro de la institución.