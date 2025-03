Concejal de Pereira alerta por abandono masivo de mini-pigs: "Se empezarán a reproducir"

Hace algún tiempo, tener mini cerdos, o mini pigs, como mascota, se ha vuelto más usual en Colombia. Sin embargo, esta tendencia ya comienza a generar problemas. En ciudades como Pereira, los dueños de estas mascotas los están abandonando en lugares públicos.

El concejal de Pereira, Héctor Hernández, alertó, en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, sobre el creciente problema de abandono de mini pigs en la ciudad, luego de que se encontrara un grupo de casi 30 de estos animales en situación de calle. Según el funcionario, este fenómeno podría desbordarse si no se toman medidas urgentes.

"Nos asustó mucho porque normalmente es de uno o dos animalitos. Ahora hablamos de un abandono de casi 30 animalitos y si no intervenimos, no vamos a tener solo perro y gatos", señaló Hernández.

El concejal indicó que se presume que los animales fueron abandonados por un criadero que no logró comercializarlos y decidió dejarlos en la ciudad. "Se presume que puede ser un criadero que decidió abandonarlos porque no lo comercializó y no lo podía tener y los votó en la ciudad. Si no se interviene, se empezarán a reproducir y tendríamos 400-500 en situación de calle, un fenómeno que ha pasado en otros países", advirtió.

Hernández también denunció la falta de regulación sobre la cría de mini pigs en Colombia. "En Colombia no hay un solo criadero constituido legalmente. Uno toca puertas del ICA y lo mandan al municipio, pero no hay recursos, entonces una resolución con responsabilidad para municipios sin recursos no tiene sentido", explicó.

Frente a esta problemática, el concejal afirmó que se están buscando soluciones, como la esterilización de los animales y la búsqueda de adopciones. "Hemos estado tocando puertas con el municipio para esterilizarlos. Hay una fundación en Cundinamarca que contactamos para que venga por algunos, otros los daríamos en adopción, pero eso solucionaría parcialmente el problema y lo volveríamos a tener en algunos días. No podemos dejar que este problema se nos crezca", enfatizó.

Asimismo, Hernández explicó que el abandono de mini pigs ha cambiado con el tiempo. "Cuando empezó la oda, eran personas de estratos altos con estos criaderos. Como el negocio se dañó, se están viendo en estrato 1 y 2. Las autoridades se tienen que articular para evitar que el problema siga creciendo, porque se reproducen muy fácil", afirmó.

Finalmente, el concejal hizo un llamado a la sensibilización sobre el bienestar animal, luego de que se reportaran casos en los que estos mini pigs fueron utilizados como alimento. "Estos animales no están diseñados para ese fin (comérselos), porque se pueden generar enfermedades en los seres humanos. Están diseñados, genéticamente, para ser animales de compañía. Pero hemos escuchado de esos casos donde deciden comérselos, eso es maltrato animal. Es un tema que nos debe alertar por nuestro bienestar y el bienestar animal", concluyó.