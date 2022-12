Concejales rechazan informe de Bogotá Cómo Vamos que ‘raja’ su gestión

El proyecto Concejo Cómo Vamos publicó recientemente un estudio donde un gran número de concejales de Bogotá recibieron mala calificación por su gestión.



Omar Oróstegui Restrepo, director de Bogotá Cómo Vamos y líder del estudio sobre los cabildantes, aseguró en entrevista con Vive Bogotá que pese a que varios concejales se molestaron con los resultados, “lo que se evidencia es que mejoró considerablemente el desempeño de 27 concejales”.



Dijo que el semestre pasado solo cuatro concejales se ubicaron en la categoría de alto desempeño, por lo que sí hubo un mejor desempeño en este periodo.



“Lo que sucede es que no siempre les va bien a unos y es normal que los que aparecen con bajo desempeño tienden a estar un poco molestos”, manifestó.



Por ejemplo, el concejal Andrés Forero criticó los resultados, argumentando que “como toda evaluación, lamentablemente se dejan cosas por fuera”.



“No voy a criticar la metodología pero sí puedo decir que se dejan cosas por fuera”, añadió.



Según el director de Bogotá Cómo Vamos, el mismo estudio se viene haciendo desde el año 2002 y tiene una metodología rigurosa.



“Más allá de la cantidad miramos la calidad, por ejemplo en los temas de control político, las proposiciones, el tema de asistencia, hay veces que hay concejales que no asisten o llegan tarde”, dijo Omar Oróstegui.



La respuesta del presidente de Concejo



El presidente de Concejo de Bogotá, Roberto Hinestrosa, calificó de “parcial” al informe de calificación.



“No contempla las actividades en su totalidad del concepto, definitivamente está limitado y desinformado”, añadió.



Publicidad