Confirmado: Rafa Benítez vuelve a dirigir en la Premier League

El preparador madrileño, de 55 años, llegaría a St James' Park con un contrato para las tres próximas temporadas en sustitución del decepcionante Steve McClaren, quien fue nombrado entrenador el pasado verano.



Benítez busca en el norte de Inglaterra un proyecto a largo plazo, en el que tenga plenos poderes y en el que pueda actuar como 'mánager' y no sólo como 'técnico'.



Así, el español podría sellar en los próximos días su regreso a la Premier League, competición donde ya dirigió a dos equipos: el Liverpool, entre 2004 y 2010, y el Chelsea, como técnico interino en la temporada 2012/2013.



Según informa este jueves el diario británico 'Daily Mirror', la llegada de Benítez supondría un "golpe maestro", puesto que el español goza de un gran apoyo entre los aficionados de las 'Urracas'.



Sin embargo, el club duda que el madrileño sea una opción viable de futuro si no consigue evitar el descenso a la Championship, segunda categoría del fútbol inglés.



Hace tres semanas, el técnico español aseguró que su "prioridad" era regresar a la Premier League: "Me gusta la Premier, es una prioridad regresar porque mi familia vive en la Península de Wirral (noroeste de Inglaterra)", dijo Benítez.



"Después de un mes (de descanso) estoy muy bien con mi mujer y mis hijos, pero claro que quiero volver al terreno de juego", sostuvo el español.



Otras alternativas que ha barajado el Newcastle a McClaren son el escocés David Moyes, exentrenador de Everton, Manchester United y Real Sociedad, y los ingleses Nigel Pearson y Harry Redknapp, pero éstos fueron descartados cuando se supo del interés de Benítez.



Este martes, McClaren, antiguo seleccionador inglés, dirigió el entrenamiento del Newcastle en la ciudad deportiva de Darsley Park antes del encuentro del lunes frente al líder, el Leicester City, enel King Power Stadium.