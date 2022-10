¿Congreso aprobará la segunda vuelta para elecciones regionales de 2019?

Misión de Observación Electoral dice que aprobarla en esas condiciones sería una “falta de seriedad del Congreso”. La reforma constitucional que se está tramitando en el Congreso para implementar la segunda vuelta en la elección de alcalde de Bogotá y que tiene pendientes cuatro debates vuelve a generar polémica.

En la primera vuelta que surtió el proyecto el año pasado se abrió la puerta a la posibilidad de que el mecanismo se implemente a partir de las elecciones regionales de octubre próximo, tema que ha causado revuelo en algunos sectores que lo consideran un cambio en las reglas de juego.



Sin embargo, el Gobierno afirma que hay partidos políticos interesados en que la segunda vuelta no sea solo un mecanismo de legitimidad para la elección de alcalde de la capital del país, sino en otras ciudades y departamentos.



“Es un proyecto de iniciativa del Congreso y ya varios de los partidos han venido a manifestarme que tienen toda la intención de volver a darle el debate y que culmine favorablemente con la segunda vuelta. He oído la intención de poderlo extender a otras autoridades distintas a Bogotá”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Si bien la Misión de Observación Electoral considera pertinente dar el debate y analizar la posibilidad de que haya segunda vuelta en 12 departamentos y 18 municipios de Colombia, hay preocupación ante la posibilidad de que se convierta en realidad este mismo año.



“Si es para este proceso electoral es una falta completa de seriedad del Congreso de la República. No se pueden cambiar las reglas de juego a quienes de manera seria están haciendo consultas para tomar una decisión sobre sus listas o candidatos, para solucionar un problema electoral que tienen unos partidos políticos en Bogotá vía reformas a las reglas electorales actuales”, cuestionó Alejandra Barrios, directora de la MOE.



El representante José Daniel López (Cambio Radical), autor del proyecto de segunda vuelta para elección de alcalde de Bogotá, dijo que la idea de que se extienda a otras ciudades del país no le disgusta, pero sí le preocupa el impacto político, pues podría dañar el consenso logrado.



“Para la segunda mitad del trámite vienen dos discusiones: una sobre la vigencia y otra sobre la posibilidad de que este proyecto no solo cobije a otras ciudades o gobernaciones. Conceptualmente esa idea no me disgusta, pero sí debo confesar que me preocupa porque podría desbaratar los consensos que se han armado al interior del Congreso sobre el proyecto solamente para Bogotá”, precisó el parlamentario.



La ponencia para el quinto de ocho debates se presentará con vigencia 2023 para que no interfiera con los comicios regionales. Sin embargo, López consideró que esto no es una camisa de fuerza y, si se logra el consenso, se podría aplicar a partir de este año.



De aprobarse el proyecto, el mecanismo de segunda vuelta se aplicaría si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos. Se tendría que celebrar entonces una nueva jornada, en la que solo participarían los dos candidatos con las más altas votaciones, como funciona en la elección de presidente de la República.