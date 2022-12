Congreso tiene dos años para legislar sobre cotización de trabajadores independientes

La Corte Constitucional tomó una decisión clave y fue darle dos años al Congreso para legislar la norma sobre la manera en cómo deben cotizar al sistema de salud los trabajadores independientes.

Lo que advierte el alto tribunal es que ese artículo que establece la cotización de los trabajadores independientes y por prestación de servicios o cuenta propia, no puede estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo porque no tiene nada que ver ese tema laboral con una planeación de Gobierno por cuatro años.

En otras palabras, la Corte tumbó lo que se podría denominar “mico” en el Plan Nacional de Desarrollo.

El punto decía que los trabajadores por prestación de servicios debían cotizar al sistema de salud por encima del 40% del sueldo por el que fueron contratados previamente.

Señala la decisión, que la norma acusada no tiene conexidad directa ni inmediata por las siguientes razones: “La ubicación de la norma en la Ley no responde a una relación sistemática que explique regular el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes y los demás temas que hacen parte del pacto por equidad en salud del Plan Nacional de Desarrollo; no se identifica de qué forma instrumental regular el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes responde a alguno de los objetivos, metas, planes o estrategias propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo”, entre otras.