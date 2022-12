Conmebol niega vinculación de quinta plaza para Sudamérica con sanción a Boca

La Conmebol negó este lunes que una eventual discusión por la quinta plaza para Sudamérica en el Mundial de Rusia-2018 esté vinculada con la "tibia" sanción a Boca Juniors por los severos incidentes en el superclásico ante River Plate.

La Conmebol mantiene la posibilidad de contar con cinco plazas (cuatro boletos directos y otro eventual por repesca) "por sus méritos" y luchará para que sigan vigentes, señalaron fuentes allegadas a la entidad deportiva en respuesta a un artículo publicado este lunes por el diario español AS. (Lea también: Conmebol perdería quinto cupo para el Mundial de Rusia, según prensa española )

Según el rotativo madrileño, la FIFA "hará oficial un viejo anhelo: quitarle a Sudamérica la posibilidad de que una de sus selecciones acceda a los mundiales por repechaje, lo que hasta ahora ha permitido que cinco selecciones de ese continente participen de la competencia por la Copa del Mundo".

El motivo, de acuerdo con el diario, es que el máximo organismo del fútbol mundial quería "una sanción ejemplar contra Boca Juniors por la violencia de sus barras contra los jugadores de River Plate" en el partido de Copa Libertadores que enfrentó a los dos gigantes del fútbol argentino el pasado jueves.

Néstor Benítez, portavoz de la Conmebol, consultado sobre el asunto por la AFP, dijo que el tema del eventual quinto cupo no estuvo en la agenda del comité ejecutivo, que prepara valijas para viajar este viernes a Zúrich con motivo del congreso de la FIFA. (Lea también: Boca apela sanción de la Conmebol que lo saca de la actual Copa Libertadores )

"Tal vez sea tema en Zúrich", manifestó, si bien en realidad es una cuestión que compete a la reunión de San Petersburgo, en julio, donde se hará el sorteo de las eliminatorias mundialistas para Rusia-2018.

La Conmebol eliminó a Boca de la Libertadores-2015 luego de que varios jugadores de River fueran agredidos con un líquido tóxico por hinchas rivales a la salida del entretiempo del superclásico por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando el partido estaba 0-0. En la ida River derrotó a Boca 1-0.

También le aplicó una suspensión de cuatro partidos como local y 200.000 dólares de multa. (Lea también: Conmebol descalifica a Boca de la Libertadores 2015 por incidentes ante River )

En cuanto a una supuesta "orden" de FIFA de castigar severamente a Boca, un cercano allegado a la organización sudamericana recordó a la AFP que la Conmebol es autónoma.

"Mucha gente ignora o no entiende que las confederaciones toman sus decisiones en forma autónoma. Si no fuera así estaríamos discutiendo en Zúrich todos los asuntos que son de exclusivo dominio de la Conmebol", precisó.

De su lado, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, dijo este lunes que sacarle a Sudamérica la repesca por una eventual quinta plaza para el Mundial en respuesta a la leve sanción a Boca "sería una mala decisión de la FIFA". (Lea también: Este sería el hincha que lanzó gas pimienta a jugadores de River Plate )

"No estoy enterado y no debería ser así. No tiene nada que ver y sería una mala decisión de la FIFA", dijo Valdez, también vicepresidente de la Conmebol, a la radio Sport 890 de Montevideo.

"No es posible vincular la decisión de la quinta plaza al comportamiento de un partido donde la Conmebol ha actuado de acuerdo a la reglamentación vigente y sin ningún tipo de presión política. Se actuó de acuerdo al reglamento y al Código Disciplinario vigente", insistió Valdez.

AFP.