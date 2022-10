Conmebol votará en bloque por Gianni Infantino para la presidencia de la FIFA

El nuevo presidente reveló en primicia para Blu Radio que la organización votará por Gianni Infantino en la elección que se llevará a cabo en cuatro semanas: “Nos hemos de acuerdo con los diez presidentes y dijimos que votaremos en bloque por él”.



Explicó que son altas las posibilidades de Infantino de ser elegido como el nuevo presidente de la Fifa “pues tenemos conocimiento que son varios los votos con los que ya cuenta”.



Por otro lado, Domínguez aseguró que pese a que lleva poco días en el cargo ya se está trabajando en un plan “para convocar auditoras externas que puedan venir a ver el pasado de Conmebol para que en adelante tengamos todo el control posible”.



Afirmó que revisarán todos los hechos que han rodeado al organismo y si se encuentra “algo que haya que reclamar" lo hará porque definitivamente la Conmebol ha sido víctima y resultó perjudicada de toda esta situación.



Dijo que buscará actualizar el estatuto de la Conmebol y una reforma que limite el mandato de los presidentes, que no sea más de cuatro años.



Reveló que no estaba en sus planes ser presidente del organismo “pero pues nos quedamos sin mucha gente y entonces ahora voy a asumir la responsabilidad y a trabajar por eso”.



“Mi compromiso con la transparencia es irreversible, y no solo lo digo porque sea ahora el presidente”, afirmó Domínguez.



En cuanto a la posibilidad de aumentar los cupos de Sudamérica al Mundial, dijo que “es un reto y va a ser toda una obligación defender nuestros derechos porque Conmebol tiene más que diez votos y ese no es el caso de todas las confederaciones; la historia del fútbol está en América del Sur”.



Alejandro Domínguez fue elegido como presidente de la Conmebol hasta 2019 e igualmente fue nombrado como vicepresidente de la Fifa que elegirá su nuevo dirigente el próximo 26 de febrero.