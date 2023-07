Conmovedor relato del militar que intentó salvar a la pequeña Salomé: "hice todo lo posible"

Durante los enfrentamientos en la zona rural del municipio de La Plata, Huila, Salomé, una pequeña de tan solo tres años, murió al quedar en medio del fuego cruzado.

Los últimos minutos de vida de la menor quedaron registrados en un video donde se observa cómo un socorrista militar, identificado como Carlos Manuel Pamplona, le prestó los primeros auxilios en un intento desesperado por salvarle la vida.

"Cuando llegué, la niña estaba en el suelo, y al mirarla, ya estaba pálida. Traté lo más posible de canalizarla, pero por más que intenté, no pude encontrar la vena. En esos momentos, el padre me suplicaba que la salvara, que por favor la ayudara, y hoy me destroza el no haber podido salvarle la vida a la niña", relató el militar en un conmovedor testimonio.

Recordar ese momento es algo duro para el soldado. "La verdad es que traté de hacer lo mejor posible por la pequeña y para que sus papás hubieran podido disfrutar de ella por más tiempo", añadió con tristeza.

Esta trágica situación ha generado el desplazamiento masivo de campesinos de veredas como San Miguel, Los Cauchos y El Triunfo, así como de zonas cercanas. Han dejado sus hogares para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

"Actualmente, se estima que unas 120 personas están desplazadas, y han llegado al edificio de la Casa de Justicia, donde se encuentra también la Defensoría. Allí estamos identificando a cada una de las familias para activar la ruta de atención y garantizar su seguridad mientras se restablece el orden público en la zona", explicó Edwin Anacona, personero del municipio de La Plata.

Por otro lado, el director Seccional de Fiscalías en el Huila, Dayro Fernando Herrera, informó que ya se ha iniciado la respectiva investigación para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de este crimen.

"Se ha dispuesto la articulación de un equipo técnico de criminalística y dos investigadores adscritos a la dirección de apoyo territorial, con amplia experiencia en investigar homicidios ocurridos en este tipo de circunstancias", señaló el funcionario del ente investigador.

El cuerpo de la pequeña Salomé fue trasladado hasta la sede de Medicina Legal en la ciudad de Neiva, y se espera que hoy sea entregado a sus padres, quienes, según se conoció, llegarán en las próximas horas a la capital del Huila.

Aquí puede escuchar el testimonio del soldado: