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Consejo de Estado dejó sin efectos demanda que pretendía tumbar nuevo modelo de pasaportes

Vale enfatizar que, hasta el momento, se han expedido 14.000 libretas bajo este nuevo esquema que comenzó a operar el 1 de abril.

Pasaporte de Colombia
El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas
Foto: Blu Radio
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El Consejo de Estado dejó sin efectos actuaciones judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionadas con una demanda que buscaba frenar la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia. La decisión se conoció este martes y se dio tras una tutela presentada por el Fondo Rotatorio de la Cancillería contra la admisión de una acción popular promovida por la Fundación Dilo Colombia.

En la sentencia, el alto tribunal concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no hizo una verificación suficiente de los requisitos legales antes de admitir la demanda. Según el Consejo de Estado, se aceptaron afirmaciones sin justificar adecuadamente la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera omitir requisitos previos exigidos por la ley.

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Con el fallo quedaron anulados los autos emitidos el 9 y 24 de febrero de 2026, además de todas las actuaciones posteriores dentro de ese proceso judicial. El Consejo de Estado también ordenó revisar las razones por las cuales se consideró que la notificación a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal podía hacerse sin acudir al trámite internacional de carta rogatoria.

Y es que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el convenio firmado con la entidad de ese país dice que cualquier controversia sobre el contrato debe resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional. Hasta el momento se han expedido 14.000 libretas bajo este nuevo esquema que comenzó a operar el 1 de abril. La imprenta nacional está personalizando las libretas que llegan elaboradas desde Portugal. Se espera que a largo plazo la entidad colombiana asuma todo el proceso.

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