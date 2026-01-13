En vivo
Consejo Gremial pide a Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica del Gobierno

Consejo Gremial pide a Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica del Gobierno

Fue radicada ante el alto tribunal esta solicitud para que se decrete la suspensión provisional del decreto mediante el cual, el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica.

