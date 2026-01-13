Consejo Gremial pide a Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica del Gobierno

Hoy termina la vacancia judicial de las altas cortes y, en ese sentido, ante la Corte Constitucional acaba de ser radicada una solicitud de suspensión provisional del decreto de la emergencia económica; lo hace el consejo gremial, argumentando que se trata de una medida manifiestamente inconstitucional y que podría generar efectos económicos y jurídicos irreversibles.

La petición fue presentada por Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, ante el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y allí el gremio solicita no solo la suspensión del decreto que declara la emergencia, sino también de todos los decretos legislativos que se expidan con base en esa declaratoria.

Y es que según el Consejo Gremial, el Gobierno estaría usando de manera indebida las facultades excepcionales con el fin de suplantar al Congreso en su función de crear impuestos, luego de que este negara dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.

emergencia económica Foto: Blu Radio

El gremio además sostiene que la crisis fiscal invocada por el Ejecutivo no responde a hechos sobrevinientes ni extraordinarios, sino a problemas estructurales conocidos, como obligaciones en salud, pagos de sentencias judiciales, gastos en seguridad, desastres naturales y restricciones fiscales ya existentes.



“La suspensión provisional es necesaria para impedir el abuso presidencial del estado de emergencia Económica para suplantar al Legislador en su competencia de crear impuestos”, señaló el Consejo Gremial.