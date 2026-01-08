Andrés Forero denuncia aumento de cargos en la Adres durante emergencia económica

El representante a la Cámara Andrés Forero volvió a denunciar la creación de nuevos cargos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad encargada de gestionar los recursos del sistema de salud en Colombia. De acuerdo con el congresista, este proceso se estaría adelantando en medio de una emergencia económica y en un año de elecciones.

Según lo expuesto por Forero, la planta de personal de la Adres pasaría de 233 a 930 cargos, lo que implicaría un incremento en el costo anual de funcionamiento de $48.017 millones a $99.069 millones. La información fue obtenida a través de un derecho de petición elevado por el congresista.

En la respuesta oficial, la Adres señaló que el ajuste en la planta de personal obedece a la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para los procesos de rediseño institucional. Esta metodología establece que, para la creación, supresión o fusión de empleos, se debe realizar una medición de cargas laborales que permita determinar la planta requerida para el cumplimiento de las funciones asignadas.

La entidad indicó que el levantamiento y análisis de las cargas laborales fue realizado por la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta las nuevas funciones asignadas a la Adres a partir del Plan Nacional de Desarrollo, así como el comportamiento de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión entre 2019 y 2024. Con base en este análisis, se determinó una planta de empleos considerada óptima para el cumplimiento de las funciones de la entidad, en comparación con la planta actual.



Frente a las denuncias, la Adres explicó que el rediseño institucional es un proceso que se viene trabajando desde el año anterior y que, como lo establece la normativa vigente, debe surtir trámites ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y la Junta Directiva de la entidad.

Asimismo, precisó que actualmente la ADRES cuenta con cerca de 200 funcionarios de planta, mientras que el resto del personal corresponde a contratistas, y que uno de los objetivos del rediseño es formalizar parte de esos contratos mediante la vinculación a la planta de personal.