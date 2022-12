Construir una cama hospitalaria tarda de 2 a 3 años: secretario de Salud

“El nuevo modelo de Peñalosa que lleva 20 días no tiene nada que ver con estas circunstancias, en los últimos 10 años no se construyó ninguna cama, se cerraron camas de pediatría, los servicios de pediatría quedaron dispersos y son servicios que no son rentables y estamos proponiendo un modelo en red para concentrar servicios”, indicó el funcionario.



“Construir una cama hospitalaria en el mejor de los casos toma de dos a tres años”, agregó Morales.

El funcionario señaló que el nuevo plan de Peñalosa fue aprobado a finales de marzo en el Concejo de Bogotá y solo hasta este el 1 de abril la actual administración recibió los hospitales.