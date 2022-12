Contralor Maya le pide al Gobierno suspender planes de Fracking

El contralor, Edgardo Maya, dio duras batallas en sus últimos días en el cargo. En los temas ambientales cuestionó con dureza la labor de la ANLA y del Ministerio de Ambiente sobre la expedición de la licencia a Hidroituango. Ahora le pidió al Gobierno que suspenda por lo menos por un periodo preciso los planes de inicio de fracturamiento hidráulico precisamente por debilidad en las instituciones.



“El país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de la técnica de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como fracking. Y confío en que el Gobierno establezca como mínimo una moratoria en la aplicación de la misma”, dijo.



Sin embargo, en el foro de la ANDI hace algunas semanas en Cartagena la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, afirmó junto con las directivas de Ecopetrol que Colombia debía utilizar esos recursos.



Durante su campaña el presidente Duque dijo en varias ocasiones que no tomaría la decisión hasta que hubiese suficientes estudios y sin afectar al medio ambiente.

Maya reconoce que Colombia tiene un potencial para usar estos recursos que se encuentran a miles de metros bajo tierra y que se pueden extraer fracturando las rocas a partir de presión hidráulica y la combinación de vario químicos que pueden contaminar algunos acuíferos cercanos, pero concluye que las instituciones no están preparadas aún.



Por último, el contralor lo dijo frente a la directora de la ANLA, Claudia Gonzáles, y el ministro de Ambiente Ricardo Lozano.

Publicidad