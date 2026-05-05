Contrarreloj y con mecanismos judiciales, Gobierno busca garantizar la continuidad del MinIgualdad

El Gobierno nacional intensificó su ofensiva política y jurídica para garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, teniendo en cuenta que en menos de 48 días vence el plazo impuesto por la Corte Constitucional para corregir los vicios de procedimiento señalados por el alto tribunal el año pasado y evitar la eventual desaparición de la entidad.

Por eso, es que en las últimas horas se reactivó el debate en el Congreso de la República, bajo el mensaje de urgencia, puntualmente en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Allí se discute no solo la viabilidad jurídica del ministerio, sino su papel en la arquitectura institucional del Estado.

Sin embargo, este debate ya enfrenta cerca de 190 proposiciones radicadas por los congresistas con diferentes solicitudes sobre el contenido del proyecto legislativo.

Es por eso que, en paralelo, el ministerio activó mecanismos jurídicos para blindar su continuidad, entre ellos solicitudes ante la Corte Constitucional para ampliar el plazo de cumplimiento, consultas al Consejo de Estado y peticiones de aclaración sobre el alcance de la sentencia.



Estas acciones buscan ganar tiempo y reducir los riesgos de un vacío institucional que podría afectar la ejecución de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables.

Y es que, desde el inicio del Gobierno Petro, los problemas han sido tanto procedimentales como políticos: no ha sido posible lograr consensos entre los congresistas, en medio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y de críticas persistentes hacia la gestión del ministerio. Incluso el desgaste institucional ha sido evidente pues la cartera ha tenido al menos tres ministros tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez.