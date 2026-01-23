Nuevo ministro de Igualdad se reconcilia con sargento al que ofendió en 2012 y le hizo una propuesta

El Gobierno nacional presentó a su nuevo ministro de Igualdad, quien asumirá el cargo en reemplazo de Juan Carlos Florián, que renunció por petición del presidente de la República, Gustavo Petro.

Se trata de Alfredo Acosta, líder indígena que ha trabajado durante 14 años en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y se desempeñó como coordinador nacional de la Guardia Indígena.

Acosta, quien cuenta únicamente con formación en educación básica media, ha sido fuertemente cuestionado por su falta de experiencia en la administración pública para asumir el cargo ministerial.

Aun así, desde hace más de una década está al frente de más de 60.000 guardias indígenas, varios de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al presidente Gustavo Petro.



Además, el líder indígena cuenta con una amplia trayectoria en el tejido social y representa la apuesta del Gobierno por incorporar líderes cercanos a la Guardia Indígena que representen a estos colectivos en cargos de alto nivel.



Polémicas por expulsión de miembros de la Fuerza Pública

El líder indígena fue protagonista de la expulsión de varios soldados que se encontraban en el cerro Berlín, en el municipio de Toribío, Cauca. Entre ellos estaba el sargento (r) Rodrigo García Amaya, cuyo caso dio la vuelta al mundo tras conocerse las imágenes que lo mostraban llorando mientras miembros de la Guardia Indígena obligaban a la tropa a abandonar la zona, en medio de la defensa del territorio.

El desprecio del presidente Petro por la Fuerza Pública es tal, que nombró como nuevo ministro de Igualdad a Alfredo Acosta Zapata, el mismo que estuvo detrás del ataque al Ejército en Toribío, recordado porque un soldado fue grabado llorando mientras lo insultaban y golpeaban. pic.twitter.com/UIcY4hSN9D — Manolesco (@jhonjacome) January 22, 2026

Estas imágenes volvieron a circular tras la decisión del Gobierno de nombrar a Acosta como ministro de Igualdad. Sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, el líder indígena manifestó su arrepentimiento y aseguró que llevaba años buscando al sargento García para dialogar con él y ofrecerle disculpas por lo ocurrido.

“Yo andaba buscando al sargento para hacerle un ejercicio de armonización, como le llamamos nosotros. Es necesario buscarlo, pedirle perdón y abrazarnos”, señaló. No obstante, Acosta explicó que no había logrado localizarlo, lo que había impedido el encuentro.



Alfredo Acosta y el sargento Rodrigo García se disculpan en vivo

Un momento inédito se vivió la mañana de este viernes, cuando, en diálogo con Mañanas Blu, tanto el nuevo ministro de Igualdad como el sargento con quien tuvo el enfrentamiento en 2012 pudieron intercambiar sentidas palabras.

Acosta se dirigió primero al sargento, reiterándole que llevaba años buscándolo para “pedirle excusas” por lo sucedido hace cerca de 14 años. Incluso lo invitó a “tomarse un tinto” en la Guardia Indígena y darse un abrazo como gesto de reconciliación.

Por su parte, el sargento (r), visiblemente sorprendido, respondió que no guarda resentimientos y que en ese momento se encontraba “cumpliendo mis funciones institucionales”. Además, felicitó a Acosta por asumir el Ministerio de la Igualdad y aseguró que “un estructurador de más arriba fue quien originó todo eso”, razón por la cual no conserva rencor alguno.



Nuevo ministro de Igualdad le ofrece trabajo al soldado al que ofendió en 2012

Durante la conversación, García explicó que Acosta no había podido localizarlo porque actualmente vive en la “clandestinidad”, tras retirarse del Ejército hace cuatro años.

Actualmente trabaja en un call center, situación que no pasó desapercibida para el nuevo ministro, quien le hizo una propuesta laboral durante la entrevista.

Me gustaría que me acompañara en la seguridad (en el Ministerio de la Igualdad) aseguró.

García agradeció el ofrecimiento y ambos acordaron mantenerse en contacto para concretar un encuentro de reconciliación. Además, el sargento pidió “acoger también a los soldados”. Ante esto, Acosta reconoció la importancia de las Fuerzas Militares para la seguridad nacional y agradeció nuevamente a García por su servicio al país.

