Nuevo MinIgualdad se disculpa en vivo en Mañanas Blu con militar al que ofendió en 2012

Luego de la entrevista con Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y quien ahora llega al Ministerio de Igualdad, en Mañanas Blu, en la que reveló que quería hablar con el sargento García, con quien tuvo un choque en Toribio, Cauca, para pedir disculpas.

Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendiente

Acosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribio, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.

En Mañanas Blu, fue posible ese encuentro por medio telefónico, en el que le pidió disculpas por ese encuentro de 2012, en el que sacó a su tropa de esta zona del Cauca: "Quiero pedirle excusas por toda la situación que pasó".



El encuentro sirvió para cerrar una herida abierta hace 14 años, cuando en 2012, en medio de un fuerte choque entre comunidades indígenas y el Ejército en Toribío, Cauca, el entonces líder indígena expulsó a las tropas de la zona, dejando una imagen grabada en la memoria del país: la del sargento García llorando de indignación,.



El perdón y la "catarsis" del ministro

Durante la transmisión, el ministro Acosta expresó su profundo deseo de contactar al militar, asegurando que lo buscaba no solo por un deber personal, sino también en honor a su propia madre. "Yo sí quería mandarle un saludo. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder abrazar, de poder decirle pedirle excusas por lo que pasó, por las situaciones que pasaron en el cerro", manifestó el alto funcionario.

Acosta reconoció la dureza del conflicto que ambos vivieron en escenarios de guerra marcados por el hostigamiento y el dolor. Sin embargo, recordó momentos de humanidad que compartieron en medio de la tensión: "Poder un día algunos encontrarnos y tomarnos un tinto"



La respuesta de un soldado sin resentimientos

Por su parte, el sargento García, quien se retiró del Ejército hace cuatro años, recibió el mensaje con apertura y humildad,. Aseguró que nunca guardó rencor por lo sucedido, entendiendo que ambos cumplían sus roles en un contexto complejo. "No se preocupe que en mí no hay y nunca hubo ningún tipo de resentimiento. Estaba cumpliendo mis funciones institucionales en su momento", afirmó el suboficial retirado.

García también aprovechó para reflexionar sobre el nuevo cargo de Acosta, restando importancia a la falta de títulos profesionales del ministro y centrándose en su calidad humana: "He mirado algunas cosas sobre ustedes, sé que carece de algunos estudios profesionales, pero yo también y hay muchas personas que han logrado demasiadas cosas sin necesidad de un diploma... el diploma no es un documento que acredite una profesión o que nos pueda hacer grandes".

El sargento concluyó pidiendo al nuevo ministro que no olvide a los soldados de la patria, tratándolos como una población más que requiere atención y protección, pues son "hijos del mismo país".

