Nuevo MinIgualdad se disculpa en vivo en Mañanas Blu con militar al que ofendió en 2012

En Mañanas Blu, fue posible ese encuentro por medio telefónico, en el que e ministro le pidió disculpas por ese encuentro de 2012, en el que sacó a su tropa de esta zona del Cauca: "Quiero pedirle excusas por toda la situación que pasó".

ministro-igualdad-sargento-rodrigo-garcia-afp.jpg
Indígenas sacan a rastras al sargento del Ejército Rodrigo García de su puesto militar en el Monte Berlín, en Toribio, departamento del Cauca, Colombia, el 17 de julio de 2012. En el hecho participó el nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

