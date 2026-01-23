En vivo
Nuevo ministro de la Igualdad a militar al que agredió en 2012: "Hoy lo abrazaría"

Nuevo ministro de la Igualdad a militar al que agredió en 2012: “Hoy lo abrazaría”

En diálogo con Mañanas Blu, Acosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribío, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.

