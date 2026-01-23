Nuevo ministro de la Igualdad a militar al que agredió en 2012: “Hoy lo abrazaría”

Alfredo Acosta, reconocido dirigente indígena del pueblo Nasa y exintegrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se prepara para asumir el liderazgo del Ministerio de la Igualdad en los próximos días. Su nombramiento ha reavivado la polémica por un video de hace más de una década en el que participó en la expulsión de miembros de la fuerza pública en el departamento del Cauca.



Búsqueda de reconciliación y el "abrazo" pendiente

En diálogo con Mañanas Blu, Acosta se refirió al incidente ocurrido en junio de 2012 en el Cerro del Berlín, municipio de Toribío, un sitio considerado sagrado por su comunidad. En aquel entonces, un grupo de indígenas expulsó a la fuerza a militares de la zona, una imagen que dio la vuelta al mundo debido al llanto del sargento Rodrigo García Amaya.

El desprecio del presidente Petro por la Fuerza Pública es tal, que nombró como nuevo ministro de Igualdad a Alfredo Acosta Zapata, el mismo que estuvo detrás del ataque al Ejército en Toribío, recordado porque un soldado fue grabado llorando mientras lo insultaban y golpeaban. pic.twitter.com/UIcY4hSN9D — Manolesco (@jhonjacome) January 22, 2026

Hoy, con una perspectiva de armonización, el futuro ministro asegura que ha intentado localizar al sargento para pedirle perdón y brindarle un gesto de afecto. "Yo lo abrazaría y le pediría en un gesto muy humilde que lo reconozco como persona y como defensor de la vida", afirmó Acosta, subrayando que su propio padre fue militar en el Batallón de Ingenieros de Palmira, lo que le permite comprender el honor de la institución.



Méritos académicos y experiencia de vida

Ante las críticas sobre su idoneidad para el cargo, Acosta defiende su trayectoria indicando que, aunque es bachiller, se ha formado en la "universidad indígena" y ha ejercido como profesor de primaria bilingüe en zonas de conflicto como Toribío.

Para él, su mayor mérito radica en su honestidad, su compromiso con la protección de la vida y su condición de víctima del conflicto, habiendo sufrido la desaparición de su padre. Además, destaca haber sido galardonado con el Premio Nacional de Paz.



Un ministerio contra el reloj

Acosta asume el reto de dirigir la cartera de la Igualdad por un periodo de apenas seis meses, debido a los tiempos del gobierno actual y la cercanía de la ley de garantías. Sus prioridades incluyen agilizar la ejecución presupuestal, que actualmente presenta retrasos, y enfocar esfuerzos en sectores clave como mujeres, jóvenes, campesinos y el desarrollo de acueductos rurales.

Escuche aquí la entrevista:

