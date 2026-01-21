Gustavo Petro nombra a líder indígena sin experiencia pública como nuevo ministro de Igualdad

Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián. Carece de experiencia en el sector público, aunque acumula 14 años de trabajo en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue coordinador nacional de la Guardia Indígena.

Nacido en 1973 en Caloto, Cauca, en el seno del pueblo nasa, Acosta solo cuenta con formación académica hasta educación básica media.

Sin embargo, desde hace más de una década lidera a más de 60.000 guardias indígenas, muchos de ellos protagonistas de la Minga del Suroccidente de 2020 y de otras movilizaciones en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Se espera que su conocimiento del tejido social indígena contribuya a la protección de los derechos colectivos y al diseño de políticas inclusivas a nivel nacional.



Su nombramiento también refleja la apuesta del gobierno por integrar líderes sociales cercanos a la Administración en cargos de alto nivel, reconociendo asì la importancia de la Guardia Indígena para la estrategia política del presidente Petro.