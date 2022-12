Contratista del Estado denunció a directora de la Uspec por presunta corrupción

En una carta enviada al ministro de Justicia, Enrique Gil, una contratista del Estado denunció a María Cristina Palau, directora de la Uspec, por presuntos actos de corrupción.



La denunciante argumenta que a comienzos de año se reunió con Palau en un hotel en Bogotá en donde le aseguró dos obras que adjudicará Fonade: la construcción de las cárceles de Cómbita y de Pereira.



"En esa reunión le hice entrega a la doctora Palau de 600 millones de pesos en efectivo como anticipo del total de 3000 millones de pesos acordados por comisión de la cárcel de Cómbita dado de que la cárcel de Pereira es la más demorada en salir la licitación", dice la contratista.



Le puede interesar: El 61 % de colombianos cree que la corrupción se ha incrementado en el último año.



Según la denunciante, Palau le comentó que había algunas demoras por parte de Fonade ya que el senador Bernardo "Ñoño Elías" tenía amarrada la asignación de las dos cárceles para dos empresas recomendadas por Alexander Vega, presidente del CNE.



En la carta agrega que, dado los incumplimientos, le pidió a la directora la devolución del anticipo quien se negó a hacerlo.



"Esta señora corrupta me argumenta que no tiene cómo devolverme el dinero y que no le tiene miedo a mis acusaciones. Es mi deber denunciar a esta señora corrupta y ladrona pues comparte todas las comisiones recaudadas de manera ilegal con el senador Luis Fernando Velasco", dice la denuncia.



