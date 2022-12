Controversia entre JEP y Gobierno por supuestos milicianos del ELN en lista de exFarc

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, alertó que algunos miembros de la célula terrorista del ELN, denominada “Llamarada”, figuran como excombatientes de las FARC en la lista de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, elaborada en el gobierno Santos.



Sin embargo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, señaló que dichas personas no aparecen acreditadas en el listado.

Ante la polémica, Ceballos anunció que se hará un cotejo en los listados de ex militantes de la antigua guerrilla de las FARC, en manos de la JEP.

Publicidad

Vea también: Duque pone en duda voluntad de paz del ELN durante el gobierno Santos

Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que quien no haya suscrito un acuerdo de paz, y no esté desmovilizado, no puede someterse a la JEP.

“Vamos a plantear en la mesa técnica que nos hemos propuesto que en estos casos mandemos un mensaje inequívoco rechazando ese tipo de peticiones”, dijo.

Igualmente, el jefe del ente investigador señaló que cuando haya diferencias con la JEP se plantearán soluciones en privado y, si continúan las controversias, los temas se escalarán a la Corte Constitucional.

Publicidad

Sobre el inventario de bienes de las Farc, el fiscal Martínez reveló que desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy se han incautado activos por más de 1,3 billones de pesos que no estaban en la lista entregada al Gobierno.

De otra parte, se activó una mesa técnica entre la JEP, la Fiscalía y el Procurador para verificar esta situación y otros temas que generen diferencias entre la justicia ordinaria y la transicional.