Convenio destraba proyecto ALO Sur y asegura conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S.A.S firmaron un acuerdo que permitirá integrar el proyecto vial ALO Sur con la infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) en el sector del antiguo botadero Gibraltar, allanando el camino para el inicio de la construcción, prevista para agosto de 2026.

El convenio, firmado el pasado 27 de marzo, pone fin a una controversia que había sido llevada a Tribunal arbitral y asegura la obtención de la condición previa de no objeción de los estudios y diseños, requisito indispensable para dar inicio a la fase de obras.

Como parte del acuerdo, el concesionario asumirá los costos de estudios, diseños, construcción, operación y mantenimiento que implique la integración con la infraestructura del metro.

Según explicó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, el proyecto contará con estudios y diseños completos que cumplen con la normatividad vigente, incluyendo señalización vial y sistemas de contención vehicular.



La fase de construcción tendrá un plazo de cuatro años, con una ejecución gradual que permitirá entregar primero la calzada oriental y posteriormente la calzada occidental.

El ALO Sur incluye la construcción de un eje vial de 24,5 kilómetros en doble calzada, desde la intersección Chusacá hasta la Calle 13, junto con la rehabilitación y mantenimiento del corredor vial existente.

Durante los dos primeros años se entregará la calzada oriental, que operará en sentido bidireccional, y en los dos años siguientes se completará la calzada occidental.

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Además, el proyecto contempla puentes, drenajes, dos pasos a desnivel, alamedas peatonales y ciclorrutas, fortaleciendo la conectividad y movilidad en la ciudad.