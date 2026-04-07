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Blu Radio  / Nación  / Convenio destraba proyecto ALO Sur y asegura conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá

Convenio destraba proyecto ALO Sur y asegura conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá

La intervención contempla la construcción de un eje vial de 24,5 kilómetros en doble calzada, junto con puentes, pasos a desnivel, ciclorrutas y alamedas peatonales.

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