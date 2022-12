Corte Constitucional declara nulo acuerdo de cooperación de Colombia con la OTAN

La Corte Constitucional declaró este miércoles inexequible (que no procede) el acuerdo de cooperación firmado en Bruselas por el país suramericano con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), informaron a Efe fuentes oficiales.



Según la oficina de prensa de la Corte, la Ley 1734 de 2014 fue declara inexequible "por vicios de forma" específicamente porque en la segunda vuelta en el Senado "la votación no se realizó de manera nominal, es decir, senador por senador, como le exige la ley". (Lea también: Procuraduría pide tumbar ley que aprueba acuerdo entre Colombia y OTAN )



El acuerdo permitía la creación de medidas de intercambio, protección de la información y cooperación en seguridad, según explicó en su momento el Ministerio de Defensa.



La decisión se tomó por la sala plena de la Corte y la ponencia estuvo a cargo de la magistrada Myriam Ávila Roldán, quien reemplazó a su colega Luis Ernesto Vargas, que está enfermo.



El acuerdo con la OTAN fue firmado el 25 de junio de 2013 en Bruselas por el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el vicesecretario general de la OTAN, Alexander Vershbow. (Lea también: Si Colombia no puede entrar a la OTAN, ¿qué busca el presidente Santos? Debate )



Por medio de ese acuerdo se permitía "desarrollar un amplio marco de actividades de cooperación que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas" para luchar contra la delincuencia trasnacional.



El documento dejaba en claro que la relación del país con la OTAN en ningún caso implica o posibilita la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional y tampoco la membresía de Colombia a esta organización.



La OTAN es una organización cuyo fin esencial es la salvaguardia de la libertad y la seguridad de los países miembros por medios políticos o militares y entre sus miembros están Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Canadá y otras 21 naciones. (Lea también: MinDefensa firmó acuerdo de intercambio de información con la OTAN )



En su momento, dicho acuerdo fue blanco de duras críticas por parte de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, cuyos Gobiernos interpretaron este acercamiento de Colombia a la OTAN como un primer paso para convertirse en miembro de ese organismo y como una amenaza para la estabilidad regional.



El señalamiento luego quedó desvirtuado porque "el documento de seguridad firmado no otorgaba rango de socio sino de cooperación para intereses comunes" a Colombia.



La firma del acuerdo de cooperación entre la OTAN y Colombia era el primero que firmaba esa organización con un país latinoamericano.



EFE