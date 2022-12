Corte deberá decidir sobre ley que rebaja aportes a salud de pensionados: Gobierno

El polémico proyecto aprobado por el Congreso de la República que reduce los aportes de pensionados a la salud del 12 % al 4 % y al cual este miércoles el Senado negó la objeción del Gobierno por considerarlo anticonstitucional, ahora está en manos de la Corte Constitucional, aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.



“Por eso la Corte Constitucional será la instancia encargada de evaluarlo y al ser inequitativo y darles alivio a estas personas es un proyecto que no cumple con lo que queremos todos como país, eso es lo que tendrá que revisar la Corte, además hubo vicios en el trámite y no contó con el aval del Gobierno que era un requisito constitucional”, manifestó.



Según el ministro, con esta ley serán 3 millones 300 mil los colombianos que perderán los beneficios del acceso a la salud para financiar subsidios de pensionados que reciban más de $18 millones de pesos mensuales.



“Este proyecto de ley es inequitativo porque le quita el aporte a salud a pensionados que reciben $18 millones de pesos al mes, tiene un costo de $3 billones de pesos esa decisión, significa que 3 millones 300 mil colombianos que están en el régimen subsidiado de salud, perderían los beneficios de salud para compensar el darles un subsidio a pensionados de 18 pesos mensuales, entonces es inequitativo e injusto”, añadió.



Los congresistas decidieron rechazar la objeción del Gobierno considerando que no hay argumentos de peso que demuestren que la iniciativa es inconstitucional o inconveniente.