Corte define si tumba IVA a las toallas higiénicas y los tampones

Los magistrados de la Corte Constitucional desarrollan actualmente varias discusiones sobre la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, quien advertiría que el IVA del 5% a productos como toallas y tampones sería una vulneración a los derechos de las mujeres.

La discusión se centra en que si eliminar dicho impuesto puede generar un impacto económico del país, pero simultáneamente sobre si el mismo atenta contra los derechos de las mujeres que tienen estos productos por su condición de género.

De acuerdo a la demanda, este impuesto se constituye en una discriminación y en una carga tributaria contra el género femenino, que es el afectado con esta norma.

Para una de las demandantes, Laura Rangel, representante de Grupo de Género y Justicia en Colombia, este impuesto provoca varias afectaciones a las mujeres en Colombia y atenta los derechos fundamentales.

“Es un impuesto sexista, solamente se le cobran a las mujeres por una condición biológica que tiene que ver porque las mujeres deben adquirir esos productos pero no por lujo sino por necesidad”, señaló la jurista.

En esa misma línea, la magistrada Ortíz, quién es presidenta de la Comisión de Género de la Rama Judicial, tendría varios argumentos jurídicos que soportan que esta ley podría ser discriminatoria.

No obstante, en la discusión también entró el concepto de la Procuraduría que advierte la exequibilidad de la norma, es decir, que se mantenga ese impuesto al considerar no hay discriminación con ese IVA y no se afecta los productos de primera necesidad de las mujeres porque es uno de los impuestos más bajos dentro del gravamen presupuestal.

Hay que advertir que el alto tribunal tiene tres demandas en ese mismo sentido y estudiará las objeciones que fueron presentadas por el Gobierno, en especial por parte de la DIAN, que advierte una afectación en el tributo nacional.

