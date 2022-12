Corte IDH reclama a Estado por demorar entrega de restos de Palacio de Justicia

BLU Radio conoció en primicia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio al Estado hasta el 27 de julio para que dé una explicación del porqué no han cumplido con la entrega digna de los restos de Cristina Guarín.



Un año ha pasado desde que el Instituto Nacional de Medicina Legal hizo el anuncio a la familia de Cristina Guarín que había sido reportada desaparecida en el holocausto del Palacio de Justicia sobre el hallazgo de parte de los restos fúnebres, pero, al día de hoy, siguen esperando su entrega.



Por eso, René Guarín, el hermano de Cristina, y ahora la Corte Interamericana, les pidieron a las autoridades penales y de medicina forense que hicieran la entrega por la que habían estado esperando por tanto tiempo. Dan un plazo del 27 de julio para que den las explicaciones.



"Siguiendo instrucciones del presidente del tribunal, se ha solicitado al Estado que en el informe sobre el cumplimiento de la sentencia requerido mediante nota de esta Secretaría de 20 de mayo de 2016, que debe presentar a más tardar el 27 de julio de 2016", dice la carta conocida por BLU Radio.



Lo paradójico del caso es que mientras el despacho de la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Yenny Claudia Almeida, señala que no pueden entregar los despojos óseos mientras Medicina Legal no entregue el informe pericial sobre el análisis forense, esta entidad señala que es la Fiscalía la que tiene que autorizar esa entrega.