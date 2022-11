Corte Suprema acepta renuncia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general

La Corte Suprema de Justicia aceptó este martes la renuncia de Néstor Humberto Martínez, quien fungía como fiscal general.

Asimismo, aceptó la dimisión de Margarita Cabello, exmagistrada y nueva ministra de Justicia, designada por el presidente Iván Duque.

Publicidad

El alto tribunal le solicitó a Duque una terna para proceder a elegir el nuevo jefe del ente acusador.

Lea también: Esta es la carta de renuncia que presentó Néstor Humberto Martínez

Publicidad

@CorteSupremaJ acepta las renuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y la magistrada Margarita Cabello Blanco. #SalaPlena pide terna a @infopresidencia @IvanDuque para proceder a elegir nuevo jefe de @FiscaliaCol — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 21, 2019

Publicidad

El exfiscal Martínez renunció la semana pasada como consecuencia de la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos por narcotráfico al exguerrillero Jesús Santrich.

Le puede interesar: Margarita Cabello, nueva ministra de Justicia

"Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación", anunció en su momento el exfiscal.

Publicidad

Néstor Humberto tomó posesión de su cargo el 1 de agosto de 2016 ante el entonces presidente Juan Manuel Santos.