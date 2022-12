Cortes traicionaron misión que dio la Constitución: exmagistrado Nilson Pinilla

también funciona en las altas cortes de Colombia y que estas “traicionaron la misión que les dio la Constitución”.

“Es una mermelada diferente, pero también funciona en las cortes de Colombia”, dijo Pinilla, al afirmar que en la Corte Constitucional, “como sucede en todo el país, los asuntos no se deciden el bien general sino por cuestiones personales”.

“Eso se ha extendido en todas las ramas del poder público, en los organismos de control, también en la empresa privada y ha llegada a las cortes porque se cometió el error en la Constitución de 1991 de tratar de tecnificar a los organismos de control”, agregó el exmagistrado.

indicó que las cortes “traicionaron la misión que les dio la Constitución, en el sentido que “se dieron cuenta que eso podía dar poder”.

“No se buscaban las personas técnicamente capacitadas para ejercer el cargo concreto, sino se buscaba quién pudiera ganar para ver cómo me iba con ese ganador”, manifestó.

En cuanto a la anulación de la terna para los candidatos a reemplazar en el cargo a la contralora Sandra Morelli dijo que se opuso a la elección porque quienes estaban aspirando eran abogados y no economistas, administradores de empresas o revisores fiscales.

Agregó que en la actualidad, la Corte Constitucional está muy recargada de trabajo y que esto incide en la “lentitud y la mora” de la justicia en Colombia.

“A mí me pasó: me convertí en un magistrado lento porque no era capaz de rendir al mismo ritmo de la cantidad de trabajo que llevaba”, indicó Pinilla.

Dijo que lo magistrados Jorge Pretel y Alberto Rojas no le “despiertan respeto” porque “no se sabe si fallan en derecho o si están movidos por otra razón”.

“Esas razones pueden ser de amistad. Hay personas como el doctor Jorge Pretel, que es un valiosísimo amigo y es muy generoso, pero debería estar ubicado al sur de la Plaza de Bolívar y no al norte”, dijo.