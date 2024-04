¿Coyuntura actual de Colombia podría impulsar movimiento parecido al de la 'Séptima papeleta'?

Exintegrantes del movimiento que derivó en la 'Séptima papeleta' y luego en la Constitución de 1991, explicaron en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, si actualmente Colombia vive situaciones similares a las de ese entonces y estas podrían terminar -o no- impulsando la Constituyente que, en reiterados espacios, ha pedido el presidente Gustavo Petro.

Para ese análisis, según Luis Guillermo Vélez, ex secretario general de la Presidencia y exintegrante Séptima Papeleta, hay que tener en cuenta que actualmente "la circunstancias son diferentes" pues, recordó, "en el 86 la Constitución solo se podía reformar en el Congreso".

"Otra diferencia muy importante es que se empieza a tejer un movimiento ciudadano muy amplío, un verdadero consenso nacional, de partidos políticos, sociedad civil, estudiantes, organizaciones sociales, la prensa. Sobre la necesidad de buscar un camino, los estudiantes iban acompañados y eso no existe hoy en día", añadió.

En esa posición coincidió Antonio Sanguino, también exintegrante de la Séptima papeleta, quien indició que, a diferencia de la actualidad, cuando se originó el mencionado movimiento "había un bloqueo institucional para responder a los cambios que reclamaba la sociedad colombiana", algo que hoy no sucede, pues, afirma, ya "hay mecanismos y escenarios para atender esas reformas y demandas", muchas de las cuales, incluso, "no requieren reformas legales".

"La constitución actual tiene mecanismos de reforma muy amplios, que no existían antes, hoy no hay bloqueo constitucional", añadió por esa misma vía Vélez, quien también señaló que, en su concepto, hoy el país no tiene el "consenso" que sí tuvo para dar origen a la Constitución de 1991.

"El actual Gobierno es impopular y el país está polarizado, además la idea de la constituyente ha sido muy mal recibida. Entonces, comparar la situación con la séptima papeleta es equivocado", analizó

Zanguino, por su parte, aunque reconoció que acompaña las reformas propuestas por el presidente Petro, cuestionó "qué asegura que una Constituyente no arrojará un salto hacia atrás en la Constitución" a la que le dio vida el movimiento del cual hizo parte hace más de 30 años.