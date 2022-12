Crece polémica por condecoración a exmagistrado Marco Antonio Velilla

Este martes la Comisión de Ética del Congreso votó a favor de entregar el reconocimiento Luis Carlos Galán contra la corrupción al exmagistrado Velilla y el general Jesús Alejando Barrera Peña.



El exmagistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, que hoy es presidente del Comité de Ética del Centro Democrático, fue candidato a fiscal general en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y recientemente al cargo de contralor general de la República.



Durante la sesión, la senadora por la lista de la Decencia Aida Avella se opuso a otorgar dicho reconocimiento al exmagistrado, dijo: “¿se les olvida que el cuestionado señor Velilla fue multado por el Tribunal de Cundinamarca, tras negarle la demanda que había radicado por considerar que se le vulneraron sus derechos cuando supuestamente la Corte Suprema de Justicia impidió que fuera presentado en la terna para fiscal en el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez?”.

De igual manera, la senadora resaltó que el exmagistrado: “dilató en su momento el proceso de nulidad de elección, que se seguía contra el ex procurador Alejandro Ordoñez, en el Consejo de Estado, motivo por el cual, sus propios compañeros no le firmaron el pergamino al final de su período como prueba de la distinción de su trabajo. La Comisión de Ética no puede ser antiética”.



Por su parte el senador del uribismo Santiago Valencia desestimó estos argumentos y aseguró que el exmagistrado Velilla cumple todos los requisitos para recibir la condecoración.



“El doctor Velilla ha hecho todo el proceso en la Comisión de Ética, su hoja de vida fue analizada a profundidad, no tiene ningún tipo de proceso penal, disciplinario o fiscal en su contra, no tiene antecedentes y por lo tanto de acuerdo a la Ley 5ª y las normas de esta distinción, es una persona que merece ser condecorado con la medalla Luis Carlos Galán”, afirmó Valencia.



Hay que resaltar que, en 2014 tras una gran polémica, el Congreso le negó una condecoración al exprocurador Alejandro Ordóñez, por los más de 25 procesos penales que tenía activos y 15 inactivos. Para ese momento el legislativo determinó que no se haría ninguna condecoración a un alto funcionario elegido por la plenaria del Senado.