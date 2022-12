Creo en el poder de la gente: Stephen Ritz

Stephen Ritz es un profesor estadounidense que cambió el Bronx en Nueva York gracias a un proyecto de emprendimiento que proponía vincular cultivos urbanos en esa zona de la capital del mundo.

“Este proyecto empieza con una premisa elemental, la gente no tiene por qué abandonar el vecindario para vivir una mejor vida, quiero que mi comunicad viva una vida mejor, lo que quiero es sembrar semillas de gente para que alcancen su potencial genético, las comunidades de bajos estratos tienen mayor potencial para crecer”, aseguró Ritz.

Este profesor asegura que todos los días son una oportunidad para mejorar el entorno de las personas y saber que cada uno de los habitantes de una comunidad tiene alfo para aportar y hacer mejores los espacios cotidianos.

“Creo en el poder en la gente y creo que todos los días son la oportunidad para mejor mi entorno, hay que poner la vara bien alta y soñar en grande para que todos podamos progresar”, señaló Ritz.

Este especialista indicó que la forma de lograr convocar a quienes habitaban el Bronx en Nueva York fue ganándose su confianza y vinculando a cada una de las personas que tenía algo que ver con el sector, esto, con el fin de demostrar y dejar en evidencia que cada uno tenía algo que aportar para mejorar el entorno.

“Traté de ganarme su respeto siendo auténtico e inclusivo, no dejando a nadie en ese proceso, me quieren porque soy auténtico y porque hago lo que me sale del alma (…) la respuesta para todos los problemas es el amor, hay que educar a los niños desde muy jóvenes para que entiendan lo que esta bien y lo que está mal, hay que tener una cultura de empatía con el otro”, concluyó.