Creo en la articulación entre Estado-Coviandina: gobernador del Meta sobre nacionalizar vía al Llano

Esta semana es noticia la propuesta del presidente Gustavo Petro de nacionalizar la vía al Llano , la cual se encuentra actualmente en manos de la concesión Coviandina .

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, habló en Mañanas blu su postura sobre la propuesta del mandatario asegurando que "cree en la articulación entre el sector público y privado", más no en una nacionalización de la vía.

"Creo en una articulación, en que se puedan sentar y hablar de renegociar la administración y operación de la vía, pero no en nacionalizar la misma. Eso debería ser posible en una mesa técnica y no a través de comunicados. Ese debería ser el camino para no padecer lo que estamos padeciendo. Hoy estamos más lejos de Bogotá que hace 30 años, antes nos rendía más", indicó Zuluaga.

Publicidad



Asimismo, el gobernador del Meta afirmó que la falta de comunicación entre el Estado y Coviandina los tiene en la mitad.

"Esa falta de comunicación nos tiene como salchicha en un perro caliente, en la mitad. Soy de los que creo que el Estado debe generarle las condiciones al sector privado para que haga las cosas, pero de una manera equilibrada", indicó Zuluaga, quien también se refirió al actual contrato que se ejecuta en la vía al Llano.

"Ese contrato tiene mucho desequilibrio. Hemos dicho que el concesionario cogió la carne y nos dejó el hueso. Los puntos críticos, que son 54, atenderlos cuesta un billón de pesos y eso no lo asume el concesionario porque no quedó establecido. El contrato si tiene mucho desequilibrio. Necesitamos una solución", aseveró el funcionario.

Publicidad



Finalmente, Zuluaga pidió una pronta solución a la problemática que se vive en la vía al Llano.

"Esa no es la única vía del país, son demasiadas. Necesitamos una solución", finalizó.

Escuche la entrevista completa con el gobernador del Meta aquí:

Publicidad

Le puede interesar: