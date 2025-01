Crisis fiscal: Eljach reclama al Gobierno por recorte a presupuesto de la Procuraduría

El nuevo procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, inició formalmente su gestión en la Procuraduría reconociendo el primer reto que tendrá al frente de esa entidad, pues lanzó pullas al aplazamiento del presupuesto que fue establecido por el Gobierno Nacional para este organismo en 2025.

Son políticas de austeridad pero no tuvieron en cuenta a los órganos de control. De 90.000 millones quedan 5.000, eso es como no tener nada fueron las palabras de Gregorio Eljach sobre el recorte del presupuesto hecho por el Gobierno nacional.

Publicidad

“No es muy entendible ni una cosa muy amable que al que lo va a controlar a uno, yo le quito los recursos. Eso no creo que es lo que esté el gobierno pensando ni quiera hacerlo, eso además no cabe. Son políticas de austeridad que seguramente hicieron algo global, pero no es de buen recibo que le aplacen al Ministerio Público, sobre todo lo de inversión, pero mañana vamos a sacar alguna conclusión o algún plan de tareas y ya se lo vamos a hacer conocer”, dijo Eljach.

Por otro lado, el nuevo procurador nombró al exministro de Justicia Néstor Osuna como delegado para los Derechos Humanos, mientras que Javier Sarmiento, quien ocupaba ese cargo, pasará a la delegada para el Seguimiento Del Cumplimiento del Acuerdo de Paz.