Cristiano Ronaldo es el mejor y punto: Zinedine Zidane

"Estoy feliz por él, es el mejor y punto. Lo ha vuelto a demostrar esta noche. Lo que está haciendo es bueno, pero todos podemos mejorar", señaló Zidane. (Lea acá también: Ferdinand revela por qué Cristiano era motivo de burla en Manchester United ).

En el Estadio Olímpico de Roma Ronaldo encaminó la victoria en el minuto 57, en el que fue su 12º tanto en la Liga de Campeones esta temporada. En la recta final (86) Jesé, que acababa de saltar al campo por James Rodríguez (82), firmó el segundo con un disparo cruzado.

"Estoy contento por todos. Hay que felicitar a todos por el esfuerzo. La primera parte ha sido complicada, y hemos mejorado mucho en la segunda mitad", analizó el preparador francés.

Zidane descartó que el Real Madrid esté clasificado para cuartos, antes de jugar la vuelta el 8 de marzo en el Santiago Bernabéu.

"No está la eliminatoria cerrada. La tenemos que cerrar en el partido de vuelta. Estamos contentos por el resultado. Ganar en Roma 2-0 no es fácil. Ya tenemos que pensar en el partido de Liga. Pero cerrado no está, eso es seguro", añadió.