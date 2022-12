Críticas de Prestasalud a Medimás por incumplir plan para atención de pacientes

Prestasalud envió una comunicación en la que asegura que hizo un plan de traspaso para que la atención y prestación del servicio no se afectara en el cambio de EPS. Sin embargo, denuncia que este no se cumplió y no se aplicó.

Publicidad

En una carta abierta dirigida a Hernán Briceño, presidente de Medimás, el representante legal de Prestasalud, José Luis Mayorca, expone en cinco puntos que la compañía hizo un plan de contingencia para que en el traspaso de Cafesalud a Medimás no se afectaran los procesos de atención y prestación de servicios a los usuarios.

Dice él que hubo tres puntos importantes que se acordaron: el componente del sistema de gestión de salud, el sistema de manejo de riesgo económico y el código de buen gobierno.

Publicidad

Lea también: Medimás tendrá dos meses para corregir falencias en atención a usuarios: defensor

Publicidad

En la misiva cuestiona también a los representantes de Medimás, pues al escuchar lo dicho por el procurador General esto no se está cumpliendo y pregunta qué criterios tuvieron en cuenta para incumplir lo que se aprobó ante la Superintendencia de Salud.

Se refiere también a la crisis que vive Medimás haciendo un llamado a la atención de niños con cáncer y demás pacientes en situación crítica que aún no reciben un tratamiento.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Campesinos del Catatumbo tomaron las vías de hecho para protestar por la decisión de iniciar la erradicación de cultivos.

-Un niño de 11 años resultó herido en la cabeza en medio de un cruce de disparos entre el vigilante del colegio en el que estudia y dos hombres que cometían un asalto al esposo de una docente. Su estado de salud es delicado.

Publicidad

-Hoy continuará la fecha 12 de la Liga Águila con cuatro partidos. El clásico entre Nacional y Millonarios será uno de los más destacados del día y tendrá transmisión especial de Blu Radio desde las 7:30 de la noche.