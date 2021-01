¿Cuáles son las consecuencias y riesgos del dióxido de cloro?

Nuevamente hay preocupación en las autoridades luego que en redes sociales se divulgara una falsa información en la que se afirma que ingerir dióxido de cloro podría ayudar a combatir el COVID-19.

La más reciente publicación la hizo Natalia Paris a quien le reclamaron por una rumba en la que se violan los protocolos de seguridad y ella respondió que todos habían tomado el químico.

De acuerdo con la doctora Paola Pulgarín, coordinadora de Investigación Clínica del Invima, este tipo de afirmaciones son demasiado graves porque no muestran ninguna garantía que sirvan para combatir el coronavirus, es más, podrían causar la muerte.

El dióxido de cloro solo tiene autorización con desinfectante, consumirlo genera problemas con el ritmo cardiaco, vómito, diarrea y otras complicaciones que, en vez de ser una ayuda, podría ocasionar un daño peor puntualizó.

La doctora Pulgarín enfatizó que este producto en especial hasta podría causar la muerte de ser ingerido.

“Hay sucesos adversos que ya han ocurrido, por eso varias agencias a nivel mundial han enviado alertas sanitarias. El Invima lo hizo en el 2020 cuando se presentaron situaciones similares”, añadió.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que no consuman estos productos que no cuentan con evidencia robusta y que no muestran riesgo benéfico”, precisó.

Finalmente, la experta indicó qué tipo de reacciones puede causar este químico para la salud en las que se encuentra la baja presión y la insuficiencia hepática.

Escuche este informe completo aquí: